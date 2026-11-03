Malatya Akçadağ'da cezaevi tatbikatında eylem yapan mahkumlara müdahale edildi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda olağanüstü hal tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla cezaevi kampüsüne giren jandarma ekipleri, eylem yapan mahkumlara müdahale etti. Senaryo kapsamında gözaltı işlemleri ve şüphelilerin jandarma araçlarıyla cezaevinden çıkarılması canlandırıldı. Tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Malatya İl Jandarma Komutanlığı, çalışmanın personelin müdahale ve koordinasyon kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı