Haber : Malatya 3. sayfa: Malatya'da 651 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya 3. sayfa: Malatya'da 651 kök kenevir ele geçirildi

 - Güncelleme:
Malatya 3. sayfa: Malatya'da 651 kök kenevir ele geçirildi

Malatya yerel 3. sayfa haberine göre Malatya'da jandarma tarafından Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adreste 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adreste 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekildiği yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi. Jandarma tarafından, ihbar yapılan Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerindeki iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir Jandarma Kenevir Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title