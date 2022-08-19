Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya 3. sayfa haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya 3. sayfa haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya haberler: Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik...

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrı dosyadan aranması bulunan A.S. ile E.B. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 898 gram sentetik kannabinoid maddesi, 170 adet yeşil reçeteye tabi hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title