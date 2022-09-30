Silahlı, taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden yaşanan bir kavga nedeniyle husumet bulunan iki grup üyeleri Yeşilyurt Caddesi üzerinde karşılaştı. Karşılaşmanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Y.D. ile R.E. yaralandı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralananlar önce Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel bir araçla olay yerinden kaçan S.Y., A.Y., E.Y., O.Y. ile Z.Y. Gündüz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin 2 adet boş tüfek kartuşu bulduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen - İHA)