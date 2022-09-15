Malatya 3. sayfa haberi... Malatya'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Malatya'da iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, 17.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Havalimanı yolu Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Havalimanı yolu üzerinde seyir halinde olan Ş.P. idaresindeki 44AAB137 plakalı araç ile F.D yönetimindeki 44AAY791 plakalı araç çarpıştı. Kazada, F.D.,N.D.,Ş.P. hafif yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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