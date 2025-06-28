Malabadi Barajı'ndaki Cisim İhbarı Asılsız Çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Malabadi Baraj göletinde su yüzeyinde bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramalarda herhangi bir bulguya ulaşamazken, cismin büyük ihtimalle bir duba olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Baraj göletinde su yüzeyinde cisim görülmesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde ihbar asılsız çıktı.
Malabadi Baraj göletinde su yüzeyinde cisim görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Batman'dan itfaiye, AFAD, Diyarbakır AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kapsamlı arama kurtarma çalışmalarına rağmen herhangi bir şahsa ulaşılamadı. Yetkililer, suyun üzerinde fark edilen cismin büyük ihtimalle bir duba olduğunu ve ihbarı yapan kişinin uzaktan gördüğü bu nesneyi insan zannederek ihbarda bulunduğunu değerlendirdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa