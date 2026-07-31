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Makas atan sürücü hem yanındakileri hem trafiği tehlikeye attı

Makas atan sürücü hem yanındakileri hem trafiği tehlikeye attı
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Konya’da içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarak ilerlerken hem araçtakilerin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Konya'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarak ilerlerken hem araçtakilerin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametinden merkez istikametine Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, trafikte art arda makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, yoğun trafikte şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerledi. Sürücünün yaptığı riskli manevralar nedeniyle diğer sürücüler zor anlar yaşarken, kazaya davetiye çıkarttı. Yaşanan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin diğer araçların arasından makas atarak ilerlediği görüldü. Araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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