Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Mahkemelik olan Kaya Çilingiroğlu pes etti

Mahkemelik olan Kaya Çilingiroğlu pes etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaya Çilingiroğlu, Etiler'deki kiralık dairesinden mahkeme kararıyla tahliye edildi. Aylık 10 bin TL kira ile piyasa koşullarının çok altında oturan Çilingiroğlu, elektriklerin kesilmesine rağmen evde kalmaya devam etti. Tahliye sonrası ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunan Çilingiroğlu'nun, taraflar arasındaki gerilimin yargı sürecinde devam etmesi bekleniyor.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de kiracı olarak oturduğu daireden tahliye süreciyle gündeme geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesine karar verilen apartmanda tüm sakinler evlerini terk ederken, Çilingiroğlu'nun taşınmamakta ısrar etmesi hukuki bir krize dönüştü.

İddiaya göre, ev sahibiyle yaşanan anlaşmazlık sırasında Çilingiroğlu, taşınma masrafları karşılığında 2 milyon TL talep etti. Bu iddia sonrası ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak evi boşaltmayan kiracısına karşı dava açtı. Mahkeme ise, dairedeki elektrik aboneliğinin kesilmesine ve evin tahliye edilmesine hükmetti.

ELEKTRİKSİZ DAİREDE DİRENDİ

Mahkeme kararı sonrası dairenin elektriği kesildi. Buna rağmen Kaya Çilingiroğlu, yaklaşık 1,5 ay boyunca elektriksiz evde yaşamaya devam etti. Show TV'ye konuşan ev sahibinin oğlu Gökhan Ceyhan, süreci şu sözlerle özetledi: "1,5 aydır hiçbir aboneliğin çalışmadığı evde yalnız kaldı. 6 kez ihtarname gönderdik. Her seferinde 'Beni ilgilendirmez, buradan çıkmayacağım' dedi. Aylık sadece 10 bin TL kira ödüyordu. Bu meblağ, Etiler gibi bir semtte piyasanın çok altında. Zor oldu, geç oldu ama sonunda çıktı. Şimdi bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor."

EV SAHİBİ VE KİRACI ARASINDA GERİLİM

Etiler gibi lüks bir semtte 10 bin TL gibi düşük bir bedelle oturmaya devam eden Çilingiroğlu'nun, daireden çıkmamak için verdiği direniş dikkat çekti. Ev sahipleri ise dairenin boşaltılmasıyla birlikte rahat nefes aldı. Ancak taraflar arasındaki gerilim burada da bitmiş değil. Çilingiroğlu'nun, yaşanan süreç nedeniyle ev sahipleri hakkında çeşitli suç duyurularında bulunduğu öğrenildi. Hukuki sürecin önümüzdeki dönemde farklı boyutlar kazanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu zihniyette insana daire değil kümes bile kiraya verilmez hiç bir mülk sahibi bu olayları bile bile bu karakterde birine daire kiraya vermez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.