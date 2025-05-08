Mahkemelik olan Kaya Çilingiroğlu pes etti

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de kiracı olarak oturduğu daireden tahliye süreciyle gündeme geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesine karar verilen apartmanda tüm sakinler evlerini terk ederken, Çilingiroğlu'nun taşınmamakta ısrar etmesi hukuki bir krize dönüştü.

İddiaya göre, ev sahibiyle yaşanan anlaşmazlık sırasında Çilingiroğlu, taşınma masrafları karşılığında 2 milyon TL talep etti. Bu iddia sonrası ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak evi boşaltmayan kiracısına karşı dava açtı. Mahkeme ise, dairedeki elektrik aboneliğinin kesilmesine ve evin tahliye edilmesine hükmetti.

ELEKTRİKSİZ DAİREDE DİRENDİ

Mahkeme kararı sonrası dairenin elektriği kesildi. Buna rağmen Kaya Çilingiroğlu, yaklaşık 1,5 ay boyunca elektriksiz evde yaşamaya devam etti. Show TV'ye konuşan ev sahibinin oğlu Gökhan Ceyhan, süreci şu sözlerle özetledi: "1,5 aydır hiçbir aboneliğin çalışmadığı evde yalnız kaldı. 6 kez ihtarname gönderdik. Her seferinde 'Beni ilgilendirmez, buradan çıkmayacağım' dedi. Aylık sadece 10 bin TL kira ödüyordu. Bu meblağ, Etiler gibi bir semtte piyasanın çok altında. Zor oldu, geç oldu ama sonunda çıktı. Şimdi bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor."

EV SAHİBİ VE KİRACI ARASINDA GERİLİM

Etiler gibi lüks bir semtte 10 bin TL gibi düşük bir bedelle oturmaya devam eden Çilingiroğlu'nun, daireden çıkmamak için verdiği direniş dikkat çekti. Ev sahipleri ise dairenin boşaltılmasıyla birlikte rahat nefes aldı. Ancak taraflar arasındaki gerilim burada da bitmiş değil. Çilingiroğlu'nun, yaşanan süreç nedeniyle ev sahipleri hakkında çeşitli suç duyurularında bulunduğu öğrenildi. Hukuki sürecin önümüzdeki dönemde farklı boyutlar kazanabileceği belirtiliyor.