Ankara'da kira borcunu ödemeyen Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında tahliye kararı

Ankara'da mahkeme, 26 bin lira kira bedelinin ödenmediği gerekçesiyle Buket Özgünlü'nün dernek başkanı olduğu Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin tahliyesine hükmetti.

Mülk sahibi davacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'nde bulunan taşınmazın kiracısı olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin 2025 yılına ait aylık kira bedelini ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Süresi içinde borca itiraz etmeyen ve ödeme yapmayan dernek hakkında tahliye talebinde bulunuldu. Gölbaşı İcra Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle derneğin tahliyesine kararı verildi.

Mahkeme dosyasında yer alan bilgilere göre, taraflar arasında 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğu, aylık kira bedelinin 26 bin lira olduğu ve ödenmeyen kira nedeniyle icra takibi başlatıldığı tespit edildi. Borçlu Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne gönderilen ödeme emrine rağmen yasal süre içinde ödeme yapılmadığı ve itiraz edilmediği belirlendi. Tüm delilleri değerlendiren mahkeme, kira borcunun ödenmemesi ve icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle tahliye şartlarının oluştuğuna hükmetti. Bu kapsamda davalı derneğin taşınmazdan tahliyesine karar verildi. Öte yandan mahkeme, yargılama giderleri ile harçların da davalı Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nden alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

Geçmiş soruşturmalar ve davalar

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, 2024 Haziran ayında Şanlıurfa Siverek'te barınaktan hasta olan köpekleri Ankara'ya getirmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açılırken, Özgünlü'nün 43 bin 500 lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan 'Almina Pet' isimli şirketten aldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla firari eşi adına kurulan şirketten mama alındığı anlaşıldı. Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan 'Scooterist Motorlu Taşıtlar' ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan 'Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer almıştı. Ayrıca Özgünlü'nün başkanı olduğu derneğe ait barınakta çalışan yabancı uyruklu 9 kişiye sigorta yapılmadığı tespit edilmişti.

İncelemede Buket Özgünlü ve Demet Kılıç ile yakın akrabaları üzerine çok sayıda araç alım ve satımı yapıldığı ortaya çıkmıştı. İncelenen hesaplarda çekilen nakit paraların karşılıklarının gösterilmediği öğrenilirken, şüphelilerin derneği 20 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmişti. Bu soruşturma kapsamında da Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan Işık, 'görevi kötüye kullanma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde derneğin barınağındaki hayvanların mağdur olmaması için kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanarak, barınakta bulunan hayvanların günlük bakım ve mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet desteği devreye alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, "Pırlantalı Çocuklar Eğitim Kurumu"nun paravan şirket olarak kullanıldığı belirlenmişti. İncelemeye göre Özgünlü ailesinin söz konusu eğitim kurumu üzerinden elde edilen gelirleri kayıt dışı bırakarak vergiden kaçırdığı anlaşılmıştı. Okul için alınan dubleks daireler ve diğer ticari yatırımların tamamının bağış paralarından sağlanan kaynaklarla gerçekleştiği anlaşılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında şüpheliler Buket Özgünlü ile Aleyna E., Aleyna Nur S., Aynur T., Birkan S., Cemal Ö., Demet K., Ertan I., Evren K., Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T., Tuğçe S., Tuna B., Tahsin M. ve Yosma B.'nin 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırması talep edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı