Mahkeme başkanı ile tanık çoban arasında dikkat çeken diyalog: Benim silahım yok

Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma devam ederken salonda yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

"NE YAPALIM KAFASINA SİLAH MI DAYAYALIM?"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın tanık olarak dinlenen çoban Ahmet Akgün'den ısrarla açıklama beklemesi üzerine araya giren mahkeme başkanı "Ne yapalım, kafasına silah mı dayayalım, ne yapalım?" dedi.

ÇOBAN: CANIMIZ SİZE FEDA OLSUN

Kullandığı ifadeyi kısa sürede düzelten mahkeme başkanı "Bu ara benim silahım yok" derken çoban Ahmet Akgün ise "Canımız size feda olsun" karşılığını verdi.

Duruşma salonunda yaşanan diyalog şu şekilde;