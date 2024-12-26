Mahkeme başkanı ile tanık çoban arasında dikkat çeken diyalog: Benim silahım yok
Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma sürerken mahkeme başkanı ile tanık çoban Ahmet Akgün arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın ısrarcı soruları üzerine mahkeme başkanı "Ne yapalım, kafasına silah mı dayayalım?" diye sorup "Bu arada benim silahım yok" ifadesiyle düzeltme yaptı. Akgün ise "Canımız size feda olsun" karşılığını verdi.
Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma devam ederken salonda yaşanan bir diyalog dikkat çekti.
"NE YAPALIM KAFASINA SİLAH MI DAYAYALIM?"
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın tanık olarak dinlenen çoban Ahmet Akgün'den ısrarla açıklama beklemesi üzerine araya giren mahkeme başkanı "Ne yapalım, kafasına silah mı dayayalım, ne yapalım?" dedi.
ÇOBAN: CANIMIZ SİZE FEDA OLSUN
Kullandığı ifadeyi kısa sürede düzelten mahkeme başkanı "Bu ara benim silahım yok" derken çoban Ahmet Akgün ise "Canımız size feda olsun" karşılığını verdi.
Duruşma salonunda yaşanan diyalog şu şekilde;
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: "Senden tek istediğimiz doğruları söylemen. Bu kadar insan neden toplandık?" (Yüksek sesle)
- Mahkeme Başkanı, Avukat Ali Eryılmaz'a döndü: "Üslup, lütfen!"
- Ali Eryılmaz sesini yükseltti: "Bu son tanığımız, çok iyi değerlendirmeliyiz."
- Mahkeme Başkanı: "Ne yapalım, kafasına silah mı dayayalım, ne yapalım?"
- Ahmet Akgün: "Bu bana hakaret ediyor."
- Mahkeme Başkanı: "Dur, kimse sana hakaret etmiyor."
- Mahkeme Başkanı: "Bu arada benim silahım yok."
- Çoban Ahmet Akgün: "Canımız size feda olsun."