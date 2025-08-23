Mahalleli, Rasgele Ateş Açan Motosikletli Şahsı Yakaladı

Mahalleli, Rasgele Ateş Açan Motosikletli Şahsı Yakaladı
Adana'nın Küçükdikili Mahallesi'nde motosikletli bir şahıs, gece saatlerinde rasgele ateş açtı. Olaydan sonra mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalayarak darp etti ve polise teslim etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da rasgele ateş açan motosikletli şahsı mahalleli yakalayarak önce darp etti ardından otomobile bindirip polislere teslim etti.

İddiaya göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde gerçekleşti. geçtiğimiz gün gece saatlerinde mahalleye gelen motosikletli şahıs silahla rasgele açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ateş açan şahıs kaçtı. Mahalledeki vatandaşlar motosikletli şahsı yakaladı. Mahalleli şahsı darp ederek otomobile bindirerek polis merkezine götürdü.

Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şahsın ateş açıp kaçması yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
