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Burdur'da çeşmeye zarar veren gençlere idari yaptırım

Burdur'da çeşmeye zarar veren gençlere idari yaptırım
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir grup genç, mahalle çeşmesine zarar verdi. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen gençlere idari yaptırım uygulandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde mahalle çeşmesine zarar veren bir grup genç, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek haklarında idari yaptırım uygulandı.

Olay, Gölhisar ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç mahallede bulunan çeşmeye zarar vererek tahrip etti. Durumun fark edilmesi üzerine olay emniyet ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çeşmeye zarar veren gençleri tespit etti. Kimlikleri belirlenen gençler hakkında idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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