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Tepki çeken görüntü! Mağazadaki yatakları sokak köpeklerinin emrine verdiler

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İstanbul'da bir ev tekstili mağazasında köpeklerin yatak üzerinde yattığı görüntüler tepki çekti. Mağaza çalışanı, köpekleri yatağın üzerinden kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği mağazada yaşananlar hijyen tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İstanbul'da yatak ve ev tekstili ürünleri satan bir mağazada kayda geçen görüntüler tepki topladı. Mağazanın içerisindeki köpeklerin, teşhir için yerleştirilen yatakların üzerinde yattığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimileri sokak hayvanlarının davranışlarından ve yaptıkları hareketlerden rahatsız olmazken kimileri ise hayvanlardan korkuyor ve hijyen konusunda tereddüt ederek uzak durmayı tercih ediyor. Bir yatak mağazasında yaşananlar da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

YATAĞA YATAN KÖPEKLER EŞYALARI KEMİRDİ

Her gün yüzlerce insanın alışveriş yapmak için ziyaret ettiği mağazada sokak köpeklerinin yatağın üstünde yatarak üzerinde bulunan eşyaları kemirmesi tepki topladı. Kimileri ise gördükleri manzara karşısında "Ne kadar tatlı" dedi.

ÇALIŞANIN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Mağaza çalışanı, köpekleri yatağın üzerinden kaldırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Köpekler, çalışana havlayarak bulundukları yerden ayrılmadı.

GÖRÜNTÜLER HİJYEN TARTIŞMALARINA NEDEN OLDU

Bu olay, hijyen tartışmalarını da beraberinde getirdi. Sokak hayvanlarının üzerinde barındırdığı ve insana bulaşabilen bazı bakteriler ile uyuz gibi temas yoluyla geçen hastalıklar halk sağlığını tehdit ediyor.

GÖNDERİYE YORUM YAĞDI

O görüntülerin altına yüzlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "İnsanları maskesiz almıyorlardı", "Buradan alışveriş yapmam", "Çok tatlı bir görüntü", "Parazit olabilir" gibi ifadeler kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Yaşam Haberler

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