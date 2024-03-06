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Mağaza kepengine takılan yaşlı kadın havada asılı kaldı

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İngiltere'de bir dükkanın kepenklerine takılan 72 yaşındaki kadın, kepengin açılmasıyla birlikte havaya kalkmaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda geçti.

Akılalmaz olay İngiltere'ye bağlı Galler'de meydana geldi. 72 yaşındaki Anne Hughes, olacaklardan habersiz mağazanın açılmasını bekliyordu. Bir süre sonra dükkanın kepenklerinin açıldığı sırada yaşlı kadının paltosu kepenklere takıldı. Talihsiz kadın, kepenkle birlikte havaya kalktı. Baş aşağı asılı kalan kadını, dükkan sahibi fark ederek kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü 2 milyondan fazla izlendi. Hughes, olayın ardından 'Süper Anne' lakabını kazandı.

Mağaza kepengine takılan yaşlı kadın havada asılı kaldı

PALTOSU KEPENGE TAKILINCA HAVADA ASILI KALDI

Bir markette temizlik görevlisi olarak çalışan 72 yaşındaki Anne Hughes, mesaisine başlamak için mağazanın açılmasını bekliyordu. Market sahibi, kepenkleri açmak için kumanda bastı ancak kepenkle birlikte temizlik görevlisi de havaya kalkmaya başladı. Talihsiz kadının çırpınışları kurtulmaya yetmedi. Ayaklarından asılı halde kalan Hughes'i gören market sahibi koşarak olay yerine geldi ve kadınını kucaklayarak yere indirdi.

Mağaza kepengine takılan yaşlı kadın havada asılı kaldı

YAŞLI KADIN 'SÜPER ANNE' LAKABINI KAZANDI

Yaşanan talihsiz olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Mağaza ise o anlara ait görüntüleri TikTok'ta paylaştı ve 2 milyondan fazla izlendi. Hughes, bu olay sonrası 'Süper Anne' lakabını kazandı.

Hughes, Mağaza sahibine, 'sadece kafamı tut' dediğimi hatırlıyorum; düşeceğimden endişeleniyordum, yeri işaret ediyordum. Bir daha asla o kepenklere karşı çıkmayacağım. Dersimi aldım." diyerek yaşananları anlattı.

Mağaza kepengine takılan yaşlı kadın havada asılı kaldıAnne Hughes

"KAPIYI AÇTIM VE PENCERENİN ÖNÜNDE BACAKLAR GÖRDÜM"

Mağaza sahibi ise, "Dükkanı açıyordum ve çığlıklar duydum, kapıyı açtım ve pencerenin önünde bacaklar gördüm. Panjur anahtarının ofiste olduğunu fark ettiğimde beynimin olup biteni algılaması birkaç saniye sürdü, bu yüzden geri dönmek zorunda kaldım. Panjuru indirdiğimde ceketinin bir kanca gibi olduğunu fark ettim. Motor o kadar güçlü ki eli sıkışabilirdi ya da düşebilirdi ve durum çok daha kötü olabilirdi. Ama şans eseri hiçbir şekilde yaralanmadı. Müşterilerin videoyu izlediğini biliyoruz ve onun iyi olmasına sevindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Haberler

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