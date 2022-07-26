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Magandalar yine işbaşında

Magandalar yine işbaşında

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalar gerçekleştirdiği Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı içerisinde yer alan binaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

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Tepebaşı Belediyesi'nin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalar gerçekleştirdiği Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı içerisinde yer alan binaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan ve ismi Eskişehirliler tarafından verilen Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı magandaların hedefi oldu. Tepebaşı Belediyesi'ne devri gerçekleşen parkın içerisinde yer alan binanın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödemiş vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer tarafından güvenlik güçlerine bilgi verilerek yasal süreç başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vecihi Hürkuş Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Güncel Haberler

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