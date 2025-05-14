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Maganda kurşunu öldürmüştü: Şüphelinin biri öldü, diğeri Yunanistan'dan dönüp teslim oldu

Maganda kurşunu öldürmüştü: Şüphelinin biri öldü, diğeri Yunanistan'dan dönüp teslim oldu
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Maganda kurşunu öldürmüştü: Şüphelinin biri öldü, diğeri Yunanistan'dan dönüp teslim oldu Adana'da 2 şahsın silahlı kavgasında tabancalardan çıkan kurşunlarla konuyla ilgilisi olmayan bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüphelilerden birinin de cinayet kurban...

Maganda kurşunu öldürmüştü: Şüphelinin biri öldü, diğeri Yunanistan'dan dönüp teslim oldu

Adana'da 2 şahsın silahlı kavgasında tabancalardan çıkan kurşunlarla konuyla ilgilisi olmayan bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüphelilerden birinin de cinayet kurban gittiği, diğerinin ise polis tarafından ikna edilerek yurt dışından getirildiği bildirildi

İkinci şüphelinin polisin "Gel, cezanı vatanında çek" sözüyle ikna edilerek Yunanistan'dan dönüp teslim olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da 10 ay önce yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden masum bir vatandaşın faillerinden birinin olaydan 2 gün sonra öldü, diğeri ise polisin "Gel, cezanı vatanında çek" sözüyle ikna edilerek Yunanistan'dan dönüp teslim oldu.

Olay, 4 Temmuz 2024 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Ferhat A. ile Kamuran Polat arasında sosyal medyadan başlayan tartışma, küfürleşme nedeniyle husumete dönüştü. Bir birine husumet beslediği iddia edilen ikili sokakta karşılaştı ve yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Bu esnada marketten çıkan olayla bir alakası olmayan 47 yaşındaki Hasan İplikçioğlu göğsünden vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evinin damında oturan Necla E.'nın eline de kurşun isabet etti. Olaydan sonra 2 şüphelide kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelinin biri olaydan 2 gün sonra öldürüldü

Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Polisin çalışmasında tespit edilen şüphelilerden Kamuran Polat tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken Polat, ilk olaydan 2 gün sonra 6 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırıda uzun namlulu tüfekle vurularak öldürüldü. Diğer şüpheli Ferhat A. ise Edirne üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Atina kentine kaçtığı belirlendi.

Cinayet dedektifinden ikna operasyonu

Polis, şüpheli Ferhat A.'nın Yunanistan'da kullandığı telefon numarasına ulaştı. Bir cinayet dedektifi, şüpheli ile 2 ay boyunca görüşmeler yaptı. Görüşmelerde polisin, "Gel, cezanı vatanında çek" sözü üzerine Ferhat A. teslim olmaya karar verdi. Atina'dan İstanbul'a uçakla gelen şüpheliyii burada cinayet polisi karşılayarak gözaltına aldı. Adana'ya getirilen zanlı, emniyetteki ifadesi "Diğer taraf bana ateş etti, ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ferhat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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