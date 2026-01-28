Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Haberler

İstanbul'dan Fas'a giden 229 metre uzunluğundaki 'MAERSK UTAH' konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi trafiği, arızanın giderilmesiyle yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda 'MAERSK UTAH' konteyner gemisi makine arızası yaptı. Çift yönlü kapanan gemi trafiği gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.

İstanbul'dan Fas'a giden Singapur bayraklı 229 metre uzunluğunda 'MAERSK UTAH' konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-20' römorkörü sevk edildi. Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çift yönlü kapanan gemi trafiği gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.

Gemi römorkörler refakatinde boğazın güneyine doğru çıkış yapacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
