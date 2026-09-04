Madende tır kazası: 2 can kaybı
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bir madende meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir madende meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi'nde Tümad Maden işletmesi şantiyesinde ekskavatör taşıyan tır, virajda devrildi. Tırın 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Nedim Demirdağ (61) ile araçta yolcu olarak bulunan Musa Turgal (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı