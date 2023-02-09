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Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle çöken bir binada kurtarma çalışması yapan madenciler bir bebeği sağ olarak kurtardı.

Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle çöken bir binada kurtarma çalışması yapan madenciler bir bebeği sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yaptı. Bölgeye Ankara Nallıhan'dan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de çalışmalara destek verdi. Madencilerin çöken bir apartmanın enkazında yaptığı çalışmada bir bebeğe ulaşıldı. Bebek enkazdan sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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