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Maden Ocağındaki Göçükte 14 İşçi Yaralandı

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Beypazarı'ndaki Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 14 işçi yaralandı. MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, 2 işçinin durumunun ağır olduğunu ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan: "2 kişi diğer hastanelere sevk edildi. Diğer yaralıların durumları gayet iyi"

ANKARA - Milliyetçi Harekat Partisi Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 14 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 14 işçi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, "Hırkatepe mevkiinde olan maden göçüğünde 14 işçimiz yaralanmıştır, 2'sinin durumu ağır. 2 kişi diğer hastanelere sevk edildi. Diğer yaralıların durumları gayet iyi. Yaralılardan birisinin vücudunda kırıklar var, diğeri ise entübe halde" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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