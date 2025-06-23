Madde Bağımlısı Genç, Mahallede Tedirginliğe Neden Oldu

Madde bağımlısı genç, mahalle sakinlerini tedirgin etti

Maddenin etkisinde kalan genç hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç, mahallede tedirginliğe neden oldu. Madde bağımlısı genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde 32 yaşındaki B.K'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelene kadar mahallede tedirginlik yaşandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.