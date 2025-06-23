Madde Bağımlısı Genç, Mahallede Tedirginliğe Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Madde Bağımlısı Genç, Mahallede Tedirginliğe Neden Oldu
Haber Videosu

Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, mahallede hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Madde bağımlısı genç, mahalle sakinlerini tedirgin etti

Maddenin etkisinde kalan genç hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç, mahallede tedirginliğe neden oldu. Madde bağımlısı genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde 32 yaşındaki B.K'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelene kadar mahallede tedirginlik yaşandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye ziyaretinin ardından Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'den son o ülkeye gitti
İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran geri adım atmıyor! Trump'ı kızdıracak sözler
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur

"Görüşmeye hazırız" diyen ABD'den İran'a gözdağı
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.