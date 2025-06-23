Madde Bağımlısı Genç, Mahallede Tedirginliğe Neden Oldu
Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, mahallede hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.
Madde bağımlısı genç, mahalle sakinlerini tedirgin etti
Maddenin etkisinde kalan genç hastaneye kaldırıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da kullandığı maddenin etkisinde kalan bir genç, mahallede tedirginliğe neden oldu. Madde bağımlısı genç, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde 32 yaşındaki B.K'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelene kadar mahallede tedirginlik yaşandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.