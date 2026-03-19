Macron'dan "Orta Doğu'da bayram için ateşkes" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugünkü zirvede Orta Doğu'daki durumun ele alınacağını, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesisini görüşeceklerini söyleyen Macron, gerilimin tırmanmasının sorumsuzca olduğunu ifade etti. Çatışmada sivil altyapı ve siviller için bir moratoryum ve gerilimin hızlı bir şekilde düşürülmesini savunduklarını ifade eden Macron, "Bölgede dini bayram dönemine girerken, herkesin sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Müzakerelere yeniden bir şans vermek için çatışmalar en az birkaç günlüğüne durmalıdır" dedi.

Enerji tesislerinin tahrip edilmesinin savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisini uzatacağına da dikkat çeken Macron, Fransa'nın talebinin müzakereler ile diyaloğa dönüş ve gerilimin düşürülmesi olduğunu belirtti. Fransız lider, bu mesajları İran'a da ilettiklerini ve ABD ile İran arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını arzuladıklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ayrıca hükümetinin Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini, Lübnan hükümeti ve ordusunun ülke üzerindeki kontrolü Hizbullah'tan geri almasına yardımcı olacağını söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı