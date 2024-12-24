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Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Hayatını Kaybetti

Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Hayatını Kaybetti
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Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan Burak Ulutaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın, ailesinin karşı çıktığı gizli evliliği olduğu iddia ediliyor.

Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan ve hastanede tedavi gören Burak Ulutaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Olay, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Maçka Parkı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı görmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaparken, başından vurulan kişinin kimliği Burak Ulutaş olarak belirlenmişti. Ayrıca Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulmuştu.

18 gün sonra hayatını kaybetti

Öte yandan, hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş'ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş'ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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