Üzerinde tavşan atlayan scooter sürücüsü kaza yaptı

Macaristan'da seyir halindeki scooter sürücüsü üzerine tavşanın atlaması sonucu kaza yaptı.

Macaristan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Kırsal bir bölgede seyir halindeki scooter sürücüsünün üzerine tavşan atladı. Sürücü, tavşanın üzerine atlaması ile dengesini kaybederek yere düştü. Tavşan kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Sürücü ise yaralanıp yaralanmadığını kontrol etti. Kaza anı anbean sürücünün kamerası tarafından kayıt altına alındı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı