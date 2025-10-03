Haberler

Mabel Matiz'in 'Perperişan' Şarkısına Müstehcenlik Suçlaması: 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Mabel Matiz'in 'Perperişan' Şarkısına Müstehcenlik Suçlaması: 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısının sözlerinin müstehcen olduğunu iddia ederek, 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede şarkının çocuklar için tehlike arz ettiği vurgulandı.

Şarkıcı Mabel Matiz'e yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı

MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Planı ortaya çıktı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
Vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.