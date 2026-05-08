Mabel Matiz hakkında beraat kararı

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, şarkı sözlerindeki betimlemeler nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken sanık avukatları ise söz konusu eylemde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkillerinin beraatını talep etti. Duruşmaya, Mabel Matiz katılamadığından son sözü alınamadı.

Beraatına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karaca'nın üzerine atılı 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı