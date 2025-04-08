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Maaş Alamayan Öğretmenler İşi Bırakınca Veliler Okulu Bastı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, 3 aydır maaşlarını alamayan öğretmenler iş bıraktı. Çocuklarının ders alamadığını öğrenen veliler, okulun önünde toplanarak protesto düzenledi. Okul yönetimi ile görüşmeye çalışan veliler, çocuklarının eğitim hakkının engellendiğini belirtti.

Özel kolejde maaş alamayan öğretmenler işi bırakınca veliler okulu bastı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde özel bir okulda 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler iş bıraktı. Çocuklarının ders alamadığını öğrenen veliler okulu protesto etti.

İddiaya göre, Özel Hece Koleji'nde öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı. Öğretmenlerin derse girmediğini öğrenen veliler okulun önünde toplanarak, okul yönetimini protesto etti. Okulun servisi olmadığını ve öğrencilerin sivil araçlar ile eve götürüldüğünü, bugün de öğrencilerin eğitim alma hakkını engellediğini belirten veliler, okul yönetimi ile görüşmek istedi. Okul yönetiminden kimse ile görüşemeyen veliler, çocuklarının mağdur olduğunu ve kimseden bir bilgi alamadıklarını söyledi. Bir vatandaş, "3 ay önce de okulda bir sıkıntının olduğu belliydi. Okul yönetimi ile bunu konuşmak istediğimde, bir beyefendi okul müdürüymüş kendisi. Dedim ki sıkıntılar var okulda. Bana dedi ki, 'Eğer beğenmiyorsanız alın'. Ben bir anda sinirlendim, 'Siz bir eğitimcisiniz, nasıl böyle bir kelimeyi kullanabilirsiniz, ben bir veli olarak bu okulda bir sıkıntı olduğunu söylüyorum ama siz bana çocukları okuldan alın, başka okula verin diyorsunuz' dedim. Böyle bir eğitimci olamaz, böyle bir düşünce olamaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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