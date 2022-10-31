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Meksika'daki lunaparkta uçan sandalye yere çakıldı: 25 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracının mekanik arıza sonucu yere çakılması nedeniyle 25 kişi yaralandı.

Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

ARIZANIN NEDEN KAYNAKLANDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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