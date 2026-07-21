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Lüleburgaz'da uygunsuz şartlarda saklanan 4 ton 600 kilo ete el konuldu

Lüleburgaz'da uygunsuz şartlarda saklanan 4 ton 600 kilo ete el konuldu
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir işletmede yapılan denetimde, kayıtsız soğuk hava deposunda uygun şartlarda muhafaza edilmeyen yaklaşık 4 bin 652 kilogram et ürününe el konuldu. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde gerçekleştirilen denetimde, uygunsuz şartlarda muhafaza edildiği belirlenen yaklaşık 4 ton 600 kilogram et ürününe el konulurken, işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bir işletmede gerçekleştirilen resmi kontrolde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıt yaptırmadan müstakil soğuk hava deposu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Denetimlerde, depoda muhafaza edilen et ürünlerinin uygun soğuk zincir şartlarında saklanmadığı belirlenirken, tespit edilen uygunsuzluklar doğrultusunda işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandı.

Mevzuata aykırı şartlarda muhafaza edildiği belirlenen toplam 4 bin 652 kilogram et ürününe el konuldu - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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