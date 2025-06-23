Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi D-100 karayolu Edirne bayırı mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 39 TP 629 plakalı otomobil, Lüleburgaz şehir merkezine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ