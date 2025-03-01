Lüleburgaz'da TOKİ Konutlarında Yangın Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde TOKİ konutlarında bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla müdahaleye başlarken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir yaralı olup olmadığı belli olmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRKLARELİ