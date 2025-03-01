Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Lüleburgaz'da TOKİ Konutlarında Yangın Paniği

Lüleburgaz'da TOKİ Konutlarında Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde TOKİ konutlarında çıkan yangın apartman sakinlerinde korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde TOKİ konutlarında bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla müdahaleye başlarken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir yaralı olup olmadığı belli olmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk sözler
img

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Trump-Zelenskiy kavgası sonrası Erdoğan paylaşımı

Kavga sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.