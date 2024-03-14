Lüleburgaz'da tır yangını söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesinde birden alev almaya başlayan tır, Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi girişinde meydana geldi. E01 A 448 plakalı tır birden alev aldı. Yangını gören sürücü, Hasan Suljıc durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangın sonrası tırda maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı. - KIRKLARELİ