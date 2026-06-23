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Lüleburgaz'da tır yangını

Lüleburgaz'da tır yangını
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında dün öğlen saatlerinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında yüklü bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin aracın tamamına sıçramaması için yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında muhtemel yaralanma veya dumandan etkilenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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