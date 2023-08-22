Lüleburgaz'da silahlı saldırı sonucu kız çocuğu hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.