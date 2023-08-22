Lüleburgaz'da silahlı saldırı sonucu kız çocuğu hayatını kaybetti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan G.Ç (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edilen kız çocuğu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan O.O, B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.