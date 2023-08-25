Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Güneş Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.S. ile E.Ü. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve E.Ü. tarafından silahla ateş edildi. Ağır yaralanan M.S. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli E.Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.