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Lüleburgaz'da otluk ve anızlık yangını kontrol altına alındı

Lüleburgaz'da otluk ve anızlık yangını kontrol altına alındı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy’de otluk alanda çıkan ve kısa sürede anızlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de otluk alanda çıkan ve kısa sürede anızlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evler tehlike atlatırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkköy'de henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede anızlık alana sıçrayarak yerleşim yerlerini tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının evlere yaklaşması üzerine vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ile köylülerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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