Demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir demirci dükkanında sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sanayi sitesindeki bir demirci dükkanında sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir demirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama kısa sürede dükkan içerisinde büyük hasara yol açarken, çevrede panik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yalnızca tek bir iş yerinde etkili olduğu öğrenilirken, olayda K.Ş. hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan E.K.'nin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
