Lüleburgaz'da canlı hayvan ve hayvansal ürün nakilleri denetlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, canlı hayvan ve hayvansal ürün nakillerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşımacılığının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla teknik personeller tarafından denetimlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.Denetimler kapsamında nakil araçları durdurularak gerekli belgeler kontrol edilirken, taşınan ürünlerin hijyen ve uygunluk şartları da incelendi. Ekipler, özellikle hayvan sağlığı ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi için sahada aktif olarak görev yapıyor.Yetkililer, üretimden tüketime kadar olan süreçte güvenilir gıda arzının sağlanması adına bu tür kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı