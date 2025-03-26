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Lüleburgaz'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Lüleburgaz apartmanda dairesinde çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi, Yeni Sokakta 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - 3.Sayfa
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