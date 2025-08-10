Lüleburgaz'da Anız Yangını: 3 Ev ve Bir Otomobil Kül Oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 3 evi ve 1 otomobili kullanılamaz hale getirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş alanda etkili oldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arasöz ve su tankerleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir Orman Bölge Müdürlüğü personeli hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, aynı bahçe içinde bulunan 1 otomobil, 2 ev, 1 ahır ve yan tarafta bulunan başka 1 ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, olay yerine giderek yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

