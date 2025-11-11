Haberler

Lüleburgaz'a şehit ateşi düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.

Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.