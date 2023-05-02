Lüks tekne açık denizde arıza yaptı, KIYEM kurtardı

14 metre boyundaki lüks tekne Bodrum Karaada açıklarında arıza yapması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 metre boyundaki lüks tekne Bodrum Karaada açıklarında arıza yapması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısına KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti. KIYEM botu tarafından yedeklenen 14 metre boyundaki tekne yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA