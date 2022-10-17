Yürekler ağza geldi! Psikolojik sorunlar yaşayan genç, balkondan balkona böyle sarktı

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir gencin, evinin balkonundan sarkarak alt kattaki balkona indiği anların görüntüsü cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşılan görüntülerdeki gencin yaşadığı sitenin sakinleri bunun ilk olmadığını söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak alt komşusunun balkonuna sarktı. Daha sonra ise balkon duvarının üzerine çıkarak ellerini bırakıp site sakinlerine bağırmaya başladı. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı

BU İLK DEĞİLMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenlerin yürekleri adeta ağzına geldi. Site sakinleri ise sürekli aynı durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.