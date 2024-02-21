Kim demiş erkekler ağlamaz diye! Lüks otomobiliyle kaza yapan genç gözyaşlarına hakim olamadı

Trafikte seyir halindeyken lüks otomobiliyle kaza geçiren bir gence ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÇIĞLIKLARI DUVARLARDA YANKILANDI

Lüks aracının ön tarafı hurdaya dönen şahıs, saçlarını yolarcasına ellerini başına götürerek çığlıklar atarken, sesi yol kenarında yükselen duvarlarda yankılandı.

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, gencin kaza sonrası dakikalarca çocuklar gibi ağladığı ve onu takip eden şahsın ise gülmemek için kendini zor tuttuğu anlar yer aldı.