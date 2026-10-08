Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri araç devrildi, 1 asker öldü, 3 yaralandı

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İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güney kesimlerinde İsrail askerlerinin bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güney kesimlerindeki işgali sürerken, İsrail ordusuna ait bir aracın bölgede kaza yaptığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kaza sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Ölen askerin 21 yaşındaki Yüzbaşı Eliav Haim Tzapalamus olduğu bildirildi. Hayfa'dan olduğu belirtilen Tzapalamus'un İsrail ordusunun 7. Zırhlı Tugayı'nın 603. Taburu'nda görev yapan bir subay olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre olay, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü bir askeri faaliyet sırasında meydana geldi. Yaralı askerler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, askerlerin ailelerinin de bilgilendirildiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı