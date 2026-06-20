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İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 57'ye yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 57'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 121'e ulaştığını duyurdu. Dün gece başlayan son saldırılarda ise 83 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını, dün gece başlayan son saldırılarda ise 83 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in ilan edilen ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 57'ye, yaralananların sayısının ise 12 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Tel Aviv yönetiminin dün gece itibariyle başlattığı yoğun saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e, yaralananların sayısının ise 141'e ulaştığını bildirdi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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