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İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 321'e yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 203 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail, Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 321'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 321'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah'a ait unsurların hedef alındığını iddia etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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