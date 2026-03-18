İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 968'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 968'e, yaralananların sayısının 2 bin 432'ye yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 116'sının çocuk, 77'sinin kadın olduğu belirtildi. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı