Hizbullah'tan, işgal altındaki Lübnan'da İsrail askerine İHA saldırısı: 1 ölü

İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü.

İsrail, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik işgalini sürdürürken Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Bu doğrultuda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, ölen askerin 24 yaşındaki Yüzbaşı Maoz Israel Recanati olduğu, Golani Tugayı 12. Taburunda müfreze komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrailli asker sayısı 20'ye yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı