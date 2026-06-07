Lübnan'da can kaybı 3 bin 613'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 613'e, yaralı sayısının ise 11 bin 72'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in taraflar arasındaki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 613'e, yaralı sayısının ise 11 bin 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington DC'de taraflar arasında yürütülen müzakerelerin dördüncü turunun ardından yeni bir ateşkesin duyurulmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bugün başkent Beyrut'un güneyindeki banliyö bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD, İsrail'den Lübnan'a saldırılar düzenlememesini talep etmişti. İranlı yetkililer ise Beyrut'a yönelik saldırıların Orta Doğu'daki savaşı yeniden başlatacağı uyarısında bulunmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı